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В Красноярске экстренно сел рейс Москва — Владивосток

Происшествия

Пассажиры вылетели в пункт назначения спустя примерно два часа после приземления

В Красноярске экстренно сел рейс Москва — Владивосток
motywacja24
Посадка самолета

Красноярск, 16 ноября 2018, 08:05 — REGNUM  Пассажирский лайнер авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Отмечается, что экипаж воздушного судна принял решение о посадке в связи с тем, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья. В Красноярске ему была оказана медицинская помощь. Остальные пассажиры вылетели в пункт назначения спустя примерно два часа, сообщили в воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября за пассажирами экстренно севшего в аэропорту Иркутска самолета рейса Париж — Шанхай вылетел третий борт, поскольку резервный лайнер, прибывший за пассажирами, не смог вылететь по причине отказа гидросистемы из-за мороза.

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Авиапроисшествия
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