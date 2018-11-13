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Третий борт вылетел за пассажирами экстренно севшего в Иркутске «Боинга»

Происшествия

Ориентировочное время прибытия 4:00 (23:00 мск)

Иркутск, 13 ноября 2018, 12:16 — REGNUM  За пассажирами экстренно севшего в аэропорту Иркутска самолета рейса «Париж — Шанхай» вылетел третий борт, сообщили 13 ноября в иркутском аэропорту.

«В Иркутск направляется третий борт французской авиакомпании. Ориентировочное время прибытия 4:00 (23:00 мск)», — цитирует РИА Новости представителя аэропорта.

Напомним, 12 ноября самолет Boeing-777 авиакомпании AirFrance, летевший из Парижа в Шанхай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления в кабине пилотов. Резервный лайнер, прибывший за пассажирами, не смог вылететь по причине отказа гидросистемы из-за мороза.

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Авиапроисшествия
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