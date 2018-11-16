Жертвами гололедицы в центральном Китая стали четыре пассажира автобуса

Сиань, Китай, , 04:49 — REGNUM Четыре человека погибли, еще 41 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в уезде Цзинбянь в провинции Шэньсни в центральной части Китая, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Около 14:17 по местному времени 14 ноября автобус с 49 пассажирами занесло на заледенелом шоссе в уезде Цизнбянь, после чего о выехал за пределы трассы. Два человека погибли на месте, еще двое — в результате безрезультатных реанимационных действий. Все раненые были немедленно госпитализированы, из них трое находятся в критическом состоянии. В связи с инцидентом начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в городе Сиань провинции Шэньси также произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 10 человек.