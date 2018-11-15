Опоздавший пассажир выбежал наперерез самолету во «Внуково»

Москва, , 13:56 — REGNUM Пассажир, не успевший на рейс, попытался остановить лайнер перед взлетом в аэропорту «Внуково». Мужчину задержали на рулежной дорожке, сообщил источник в службах воздушной гавани.

Инцидент произошел 14 ноября, когда к взлету готовился самолет авиакомпании «Победа». Опоздавший пассажир пробрался на перрон и побежал к движущемуся самолету.

Командир экипажа заметил его перед самолетом и экстренно затормозил. Мужчину задержали сотрудники безопасности, сообщает ТАСС.

Во «Внуково» разбираются в произошедшем. Не исключено, что мужчине придется возместить издержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Джорджия молодой темнокожий мужчина запрыгнул на крыло приземлившегося самолета. При этом он был почти раздет и не обут.

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