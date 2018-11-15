Семь человек арестованы на востоке Китая в связи со сливом химикатов в море

Фучжоу, Китай, , 06:24 — REGNUM Семь человек были арестованы в связи с утечкой химикатов, распространившихся по 20 га площади рыбных ферм, произошедшей 4 ноября в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Полиция города Цюаньчжоу арестовала троих сотрудников нефтехимической компании Fujian Donggang Petrochemical Industry Co. Ltd., чьи химикаты оказались в воде при погрузке ароматических растворителей C9 в танкер в местном порту. Кроме них было задержано еще три члена экипажа грузового судна.

В связи с произошедшим была инициирована крупномасштабная операция по нейтрализации утечки. К 17:00 по местному времени 14 ноября все химикаты, вылившиеся на рыбную ферму, были убраны.

Отметим, что в результате инцидента в общей сложности 53 человека были доставлены в госпиталь в связи с отравлением химикатами. Еще 11 человек по-прежнему находятся под наблюдением врачей и двое — пока не выписаны из госпиталя.