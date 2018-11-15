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После схода оползня в китайском Тибете смыло автомобильный мост

Происшествия

В транспортном департаменте провинции Сычуань сообщили, что часть моста через реку Цзиньша в районе Гардзе-Тибетского автономного округа в провинции Сычуань на юго-западе Китая, была смыта водой

Лхаса, Китай, 15 ноября 2018, 05:38 — REGNUM  Запруда, образовавшаяся после схода оползня на границе китайского Тибета и провинции Сычуань парализовала автомобильное движение на автомагистрали, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

В транспортном департаменте провинции Сычуань сообщили, что часть моста через реку Цзиньша в районе Гардзе-Тибетского автономного округа в провинции Сычуань на юго-западе Китая, была смыта водой.

Данное шоссе является ключевой транспортной артерией, связывающей провинцию Сычуань с соседним Тибетом. Власти сообщили, что повышающийся уровень воды в запруде поднялся настолько, что мост скрылся под водой. Жертв удалось избежать.

Напомним, что запруда образовалась 11 октября на реке Цзиньша в указанном районе после схода оползня. Второй оползень сошел 3 ноября. С тех пор уровень воды в реке поднялся настолько, что власти эвакуировали более 65 тыс. жителей в безопасное место.

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