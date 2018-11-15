Четверг, 15 Ноября 2018 года
03:40:29 МСК

В мавзолее экс-главы полиции Аргентины прогремел взрыв

Происшествия

Взрывное устройство сработало при попытке его установки

Буэнос-Айрес, 15 ноября 2018, 03:11 — REGNUM  Взрыв прогремел на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе, передает телеканал Todo Noticias.

Уточняется, что взрывное устройство было пронесено в мавзолей экс-главы полиции Аргентины Рамона Фалькона. Самодельную бомбу собиралась установить в здании женщина: взрывное устройство сработало — и она сильно пострадала.

Женщина была не одна: сопровождавший ее мужчина задержан. В мавзолее, помимо прочего, найдены сделанные анархистами надписи. Ведется поиск других улик и взрывчатки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Колубмии был взорван участок нефтепровода Каньо — Лимон — Ковеньяс. В результате из-за разлива нефти начался лесной пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии радикалы взорвали магистральный нефтепровод

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить