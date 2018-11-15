В мавзолее экс-главы полиции Аргентины прогремел взрыв

Буэнос-Айрес, , 03:11 — REGNUM Взрыв прогремел на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе, передает телеканал Todo Noticias.

Уточняется, что взрывное устройство было пронесено в мавзолей экс-главы полиции Аргентины Рамона Фалькона. Самодельную бомбу собиралась установить в здании женщина: взрывное устройство сработало — и она сильно пострадала.

Женщина была не одна: сопровождавший ее мужчина задержан. В мавзолее, помимо прочего, найдены сделанные анархистами надписи. Ведется поиск других улик и взрывчатки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Колубмии был взорван участок нефтепровода Каньо — Лимон — Ковеньяс. В результате из-за разлива нефти начался лесной пожар.

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