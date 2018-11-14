Госпитализированный с ОРВИ мальчик скончался в нижегородской больнице

Нижний Новгород, , 22:37 — REGNUM По факту смерти пятилетнего ребенка в одной из больниц Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, 10 ноября ночью у ребенка поднялась высокая температура. Утром родители вызвали участкового педиатра, которая после осмотра мальчика выписала препараты для лечения простудного заболевания.

Однако состояние мальчика не улучшалось, и 12 ноября мать вновь вызвала врача из поликлиники, которая после осмотра вновь назначила лекарственные средства, поставив диагноз ОРВИ.

13 ноября состояние ребенка резко ухудшилось, мать вызвала скорую помощь, и ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу. В тот же день уже в медицинском учреждении мальчик скончался. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Предварительно, судебный медик не исключил, что ребенок мог скончаться от менингококковой инфекции», — подчеркнули в ведомстве.

Поскольку мальчик посещал детский сад, следователи уведомили работников учреждения и администрацию Советского района о наличии подозрения на менингококковую инфекцию.

В ходе расследования будет проведены все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, в частности, планируется дать оценку своевременности и объему оказанной мальчику медицинской помощи.

«Действиям врачей, допустивших смерть пациента, будет дана юридическая оценка», — заключили в СУ СКР по Нижегородской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре в Екатеринбурге была закрыта одна из школ в связи со вспышкой серозного менингита. Карантин в школе продлился с середины сентября по 2 октября. Этому предшествовала госпитализация нескольких учащихся с серозным менингитом. Врачи поспешили успокоить общественность, заявив, что эта форма менингита очень легкая, а подобные всплески характерны для начала учебного года.