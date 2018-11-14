Грузовик оставил без отопления тысячи жителей Керчи

Керчь, Крым, , 09:50 — REGNUM Автомобиль КамАЗ повредил теплотрассу в Керчи, оставив без тепла полсотни многоквартирных домов и два детских сада и две школы. Об этом ИА REGNUM 14 ноября сообщили в администрации города-героя.

«Происшествие произошло вечером 13 ноября на Феодосийском шоссе. Водитель КамАЗа забыл опустить кузов и повредил трубопровод теплотрассы ООО «КрымТЭЦ», — отметили в администрации.

На данный момент подача теплоносителя прекращена, на месте работают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сакском районе Крыма в результате ДТП пострадали шесть детей.

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