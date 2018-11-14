Среда, 14 Ноября 2018 года
10:33:25 МСК

Грузовик оставил без отопления тысячи жителей Керчи

Происшествия

Водитель повредил теплотрассу кузовом, который забыл вовремя опустить

Керчь, Крым, 14 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Автомобиль КамАЗ повредил теплотрассу в Керчи, оставив без тепла полсотни многоквартирных домов и два детских сада и две школы. Об этом ИА REGNUM 14 ноября сообщили в администрации города-героя.

«Происшествие произошло вечером 13 ноября на Феодосийском шоссе. Водитель КамАЗа забыл опустить кузов и повредил трубопровод теплотрассы ООО «КрымТЭЦ», — отметили в администрации.

На данный момент подача теплоносителя прекращена, на месте работают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сакском районе Крыма в результате ДТП пострадали шесть детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Уснул за рулём — в Крыму назвали причину ДТП с детьми

Читайте развитие сюжета: В Керчи из-за аварии лишились тепла 22 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на теплосетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить