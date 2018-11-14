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Украинских специалистов накажут за незаконный ремонт самолётов в Африке

Происшествия

Специалисты не получили необходимых разрешений от государства

Киев, 14 ноября 2018, 08:43 — REGNUM  В киевском аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ задержали группу украинских авиаспециалистов, занимавшихся ремонтом самолётов в одной из африканских стран, заявили 13 ноября в пресс-службе СБУ, сообщил официальный сайт ведомства.

Один киевский предприниматель организовал незаконное обслуживание самолётов за рубежом. Его фирма заключила контракт на ремонт и техническое обслуживание военно-транспортных самолётов с представителями ВВС одного из африканских государств, сообщили в СБУ.

Бизнесмен привлёк к выполнению работ семерых бывших и действующих специалистов украинских авиационных предприятий. Они оформили отпуск за свой счёт и отправились в Африку ремонтировать самолёты, не имея на то разрешения государственной службы экспортного контроля.

После возвращения специалисты были задержаны, при обыске у них нашли техническую документацию, контракты и видеозаписи, сделанные на территории военной базы, и деньги.

Открыто уголовное дело по статье «Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».

Напомним, в начале октября 2018 года во время учений в Винницкой области рухнул самолёт Су-27УБ, которым управляли украинский и американский пилоты. В ходе разбирательства выяснилось, что машина не ремонтировалась более четверти века.

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Авиастроение
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