Боевики в Сирии похищают боевиков других группировок ради выкупа

Дамаск, , 17:41 — REGNUM В южной части сирийской провинции Идлиб 12 ноября вспыхнули интенсивные перестрелки между исламистами двух группировок: «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Файлак аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это произошло в районе города Маарат аль-Нуман. Об этом сообщают источники из числа сирийской оппозиции.

Причиной конфликта стало похищение группировкой «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевика из группировки «Файлак аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После похитители обратились к родственникам похищенного боевика и вели переговоры о выплате выкупа.

Однако похищенному удалось сбежать. Прибыв к своим соратникам, он сообщил о том, что в плену находятся еще шесть человек, которые были похищены ранее. Сообщений о количестве жертв в междоусобной войне пока не поступало.

Эта грызня за материальные ресурсы между протурецкими исламистскими группировками идет на фоне подготовки нового широкомасштабного наступления Сирийской арабской армии в районе Идлибской демилитаризованной зоны.