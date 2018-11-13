Два пассажирских поезда задержаны в Воронежской области

Воронеж, , 16:17 — REGNUM Два пассажирских поезда были задержаны в Воронежской области днем 13 ноября, сообщила пресс-служба ЮВЖД.

Как сообщается, 13 ноября около 11:49 мск на перегоне Сохрановка — Сергеевка Лискинского региона ЮВЖД по техническим причинам был остановлен грузовой поезд. В 13:26 он был отправлен по месту назначения.

В связи с остановкой грузового поезда в Воронежской области также были задержаны пассажирские поезда: два часа составил задержка поезда №77 Ставрополь — Москва, на 1 час 50 минут — поезда №139 Адлер — Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года на перегоне Лиски — Пухово Юго-Восточной железной дороги также из-за остановки грузового поезда по техническим причинам было задержано 13 пассажирских поездов.