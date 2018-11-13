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Норвежский фрегат «Хельге Инстад» почти полностью ушел под воду

Происшествия

Корабль возвращался на базу после участия в маневрах НАТО

Осло, 13 ноября 2018, 15:54 — REGNUM  Фрегат норвежских ВМС «Хельге Инстад», столкнувшийся с танкером у западного побережья Норвегии, почти затонул из-за повреждения крепивших его тросов. Об этом сообщает телекомпания NRK, видео с места аварии доступно для просмотра в YouTube.

После аварии корабль был отбуксирован к берегу и закреплен стальными тросами, но утром 13 ноября часть из них лопнула. На видео заметно, что вода почти полностью покрыла фрегат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября один из пяти самых современных норвежских фрегатов «Хельге Инстад» столкнулся с нефтяным танкером, когда шел на базу Хоконсверн после участия в маневрах НАТО. Получив пробоину, корабль стал тонуть. Экипаж фрегата эвакуировали, моряки на танкере также не пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Затонувший от столкновения норвежский фрегат «Хельге Ингстад». Видео

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Происшествия на воде
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