Норвежский фрегат «Хельге Инстад» почти полностью ушел под воду

Осло, , 15:54 — REGNUM Фрегат норвежских ВМС «Хельге Инстад», столкнувшийся с танкером у западного побережья Норвегии, почти затонул из-за повреждения крепивших его тросов. Об этом сообщает телекомпания NRK, видео с места аварии доступно для просмотра в YouTube.

После аварии корабль был отбуксирован к берегу и закреплен стальными тросами, но утром 13 ноября часть из них лопнула. На видео заметно, что вода почти полностью покрыла фрегат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября один из пяти самых современных норвежских фрегатов «Хельге Инстад» столкнулся с нефтяным танкером, когда шел на базу Хоконсверн после участия в маневрах НАТО. Получив пробоину, корабль стал тонуть. Экипаж фрегата эвакуировали, моряки на танкере также не пострадали.

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