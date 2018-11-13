Волоком по земле: очередной скандал в воронежской больнице

Воронеж, , 11:37 — REGNUM В Воронеже разгорается очередной скандал, связанный с работой медицинских учреждений. В сети появилось видео, снятое у воронежской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1. На нем видно, как двое людей, одетых в форму охраны, волоком по земле тащат пожилого человека, оставляют его на земле и уходят. Видно также, что инцидент произошел у корпусов больницы. Начало конфликта на видео не попало.

Автор ролика, разместивший его в местном паблике «Типичный Воронеж», написал, что у мужчины, которого волокли охранники, не оказалось страхового полиса. В комментариях воронежцы предположили, что мужчина был пьян и буянил, мешая медикам оказывать помощь. При этом подписчики свидетельствовали: в БСМП принимают всех, вне зависимости от наличия прописки, полиса.

«А откуда инфа, что не было полиса? Лежала несколько раз в БСМП, так там, когда наступают холода, со всей округи стягиваются бомжи и пьяницы. Они часто располагаются со стороны приемного отделения, что нередко создает препятствие для медиков с носилками и самих больных. А по поводу отказа там оказания срочной медпомощи из-за отсутствия каких либо документов… ребята, туда везут всех! К тому же на видео видно, что мужика как раз-таки и «ведут» со стороны приемного», — написала одна из подписчиц.

«В БСМП привозят в приёмное отделение всех, и бомжей, и пьяниц. Да, отношение персонала оставляет желать лучшего. Но скорая помощь привозит всех туда и без полисов, и в различном состоянии. Неоднократно сдавала туда пьяниц и бомжей, которые лежали на улице. Но куда их девать, если похолодало и им просто нужно куда-то от холода спрятаться и разные попадаются — дебоширы в том числе. И полиция ими не занимается, раньше хоть учреждения были, а сейчас эту заботу на больницы скорой помощи повесили», — написала другая подписчица.

Отметим также, что именно в БСМП №1 в 2014 году был открыт медвытрезвитель — первый в Воронеже после полного закрытия таких учреждений в регионе в 2003 году.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй скандал, связанный с воронежской медициной за последнюю неделю. В начале ноября скандал, в итоге вылившийся в уголовное дело, разразился вокруг ампутации обеих ног пожилой женщине. О якобы ошибочной операции заявил в правоохранительные органы сын пациентки: по его заявлению, женщине должны были ампутировать только одну конечность, но по ошибке прооперировали другую ногу, а затем ампутировали «нужную». Медики настаивают, что необходима была ампутация обеих ног. На стороне воронежских врачей выступили уже не только в областном департаменте здравоохранения, но и в Национальной медицинской палате. В частности, правоту воронежских медиков подтвердил известный российский хирург Леонид Рошаль.

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