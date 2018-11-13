В Екатеринбурге устранили коммунальные аварии на ВИЗе и Уралмаше

Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Екатеринбурге ремонтные бригады устранили коммунальные аварии на улицах Победы и Крауля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой комапании».

«На период ремонта отопление и горячее водоснабжение обеспечивалось со сниженными параметрами», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Порыв тепломагистрали был устранён вечером 12 ноября, после чего началось заполнение системы. К утру 13-го подача тепла и горячей воды вышла на нормативные параметры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге коммунальные аварии на улицах Победы (микрорайон Уралмаш) и Крауля (Верх-Исетский район) произошли ночью 12 ноября. По сообщениям очевидцев из-за порыва участков теплотрассы, горячей водой залило перекрёсток улиц Крауля — Токарей и улицу Победы на участке между улицами Индустрии и Ильича.

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