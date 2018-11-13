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В Кызыл-Ординской области Казахстана грузовой состав сошел с рельсов

Происшествия

Сход вагонов грузового состава произошел 12 ноября

Кызыл-Орда, Казахстан, 13 ноября 2018, 07:29 — REGNUM  Движение поездов на железнодорожном участке Казалы — Саксаульск в Кызыл-Ординской области Казахстана восстановлено после схода с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом 13 ноября сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на советника председателя правления АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» Руслана Иманкулова.

Сход вагонов грузового состава произошел 12 ноября в 23:40 (20:40 по московскому времени). В результате аварии никто не пострадал. Благодаря принятым мерам движение удалось восстановить 13 ноября в 5:51 (2:51 по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Джамбульской области Казахстана на железнодорожном участке Мойынты — Шыганак произошел сход с рельсов грузовых вагонов. Причиной аварии мог стать излом боковой рамы одного из вагонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовой состав сошел с рельсов в Джамбульской области

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Железнодорожные аварии
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