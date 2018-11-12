Брянский врач осужден за смерть пациента из-за неправильного диагноза

пгт. Погар, Брянская область, , 11:23 — REGNUM Суд в Брянской области приговорил врача, во вине которого умер 58-летний мужчина, к одному году и пяти месяцам ограничения свободы. Как сообщила 12 ноября пресс-служба региональной прокуратуры, врач признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Осужденный занимал пост заведующего неврологическим отделением Погарской центральной районной больницы. В марте 2017 года в отделение был доставлен мужчина, который на работе упал с высоты собственного роста и получил открытую черепно-мозговую травму. В суде было доказано, что врач не дал обоснования клинического диагноза, а также не оценил результаты лабораторных исследований и не назначил исследования для установления диагноза. В итоге правильный диагноз поставить не удалось, а мужчину почти три недели лечили от острого нарушения мозгового кровообращения.

«Черепно-мозговая травма в посттравматическом периоде осложнилась развитием выраженного набухания и отека головного мозга, который и явился непосредственной причиной его смерти 3 апреля 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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