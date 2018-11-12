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Житель Аляски инсценировал свою смерть, чтобы избежать суда за насилие

Происшествия

Злоумышленника выдала его девушка

Житель Аляски инсценировал свою смерть, чтобы избежать суда за насилие
Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673

ш. Аляска, США, 12 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Житель Аляски, надеясь избежать суда по обвинению в сексуальном насилии, инсценировал собственную смерть. Как сообщает издание The New York Post, 35-летний рыбак Райан Меганак затопил свою лодку в местечке Порт Грэм, а затем вернулся на берег на другом судне.

После этого мужчина подговорил свою девушку сообщить в полицию о его исчезновении. Сам же злоумышленник решил спрятаться недалеко от дома матери, а после того, как его поиски прекратятся, планировал бежать с Аляски.

Однако его план не удался. Девушка призналась его родителям, что их сын не умер. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, на обман, чтобы избежать правосудия, пошёл и преступник в Москве. Молодой человек, которого заподозрили в убийстве студентки, пытался инсценировать её самоубийство. Однако его план не сработал, злоумышленник был зарержан стражами порядка.

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Происшествия в США
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