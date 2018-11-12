Житель Аляски инсценировал свою смерть, чтобы избежать суда за насилие

ш. Аляска, США, , 10:46 — REGNUM Житель Аляски, надеясь избежать суда по обвинению в сексуальном насилии, инсценировал собственную смерть. Как сообщает издание The New York Post, 35-летний рыбак Райан Меганак затопил свою лодку в местечке Порт Грэм, а затем вернулся на берег на другом судне.

После этого мужчина подговорил свою девушку сообщить в полицию о его исчезновении. Сам же злоумышленник решил спрятаться недалеко от дома матери, а после того, как его поиски прекратятся, планировал бежать с Аляски.

Однако его план не удался. Девушка призналась его родителям, что их сын не умер. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, на обман, чтобы избежать правосудия, пошёл и преступник в Москве. Молодой человек, которого заподозрили в убийстве студентки, пытался инсценировать её самоубийство. Однако его план не сработал, злоумышленник был зарержан стражами порядка.