Дело экс-губернатора Сахалина: приговор вынесен, но точка не поставлена

Южно-Сахалинск, , 07:39 — REGNUM «Процесс века» на Сахалине завершён. Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин приговорен в 13 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей. Экс-зампред правительства области Сергей Карепкин приговорен к 8 годам строгого режима и штрафу 4 млн рублей, экс-советник Хорошавина Андрей Икрамов — к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 171 млн рублей. Экс-министр сельского хозяйства Николай Борисов признан виновным и приговорен к штрафу в размере 4,5 млн рублей, но с учетом уже отбытого в СИЗО заключения ему придётся заплатить только 2,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу. Реакция на него на островах — неоднозначная.

Читайте также: Экс-губернатору Сахалинской области зачитали обвинительный приговор

Александру Хорошавину сейчас 58 лет. С учетом ранее отбытого наказания на свободу он может выйти в 68. Если ничего не изменится. Адвокаты Хорошавина, Карепкина и Икрамова намерены приговор обжаловать. Адвокат Борисова Ольга Дружинина приговором довольна, назвала его «справедливым» и обжаловать не намерена.

О причинах ареста экс-губернатора Сахалина и его подчиненных ИА REGNUM рассказывало много и подробно. Нет нужды повторять еще раз — при желании читатель может освежить в памяти все наиболее важные моменты этого в высшей степени непростого дела.

Читайте также: Дело экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина

Нельзя не вспомнить о множестве нестыковок в этом деле — об оказавшейся мифом золотой ручке с бриллиантами стоимостью 36 млн рублей, о «миллиарде рублей под кроватью», который якобы хранил у себя дома Александр Хорошавин и которого никто так и не увидел. О свидетелях, которые в зале суда нещадно путались в показаниях…

Как нельзя не вспомнить и о многочисленных «свидетелях», давших показания о том, что давали многомиллионные взятки Хорошавину, и избежавших уголовной ответственности. Все они сегодня занимают руководящие посты в крупных островных компаниях, являются депутатами областной думы.

Один из них вызвал много вопросов у сахалинского сообщества. Это действующий депутат облдумы Сахалина Юрий Цой, сообщивший сначала следствию, а затем и суду о том, что передал взятку для Хорошавина в размере 75 млн рублей.

В ходе судебного процесса народный избранник и единоросс Цой не смог даже сообщить — откуда у него такие деньги. 75 млн, да ещё и наличными — огромная сумма. И официальные доходы Цоя много меньше. И в суде Цой на вопросы одного из адвокатов по поводу происхождения денег отвечал — «не помню».

Но сегодня судья Елена Поликина, вынося приговор, не увидела противоречия между тем, что свидетель Цой не имел подобных доходов, а взятку между тем давал. Взятка судом была засчитана и легла в основу приговора.

Читайте также: Дело Хорошавина: очередной свидетель обвинения провалил допрос

Вообще, единственный свидетель обвинения, который на стадии судебного разбирательства не путался в показаниях, умер ещё до начала суда. Речь об известном бизнесмене Николае Кране, которого обвиняли в том, что он вместе с группой влиятельных сахалинских бизнесменов пытались сместить с должности генерала ФСБ Игоря Стручкова, который вёл в отношении них проверки, в частности, по строительству 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Кран сообщил следствию, что перевёл Хорошавину 6 млн долларов через офшорные счета в Гонконге и на Кипре. Он также дал показания о том, что «прекрасно осознавал последствия в случае, если бы не давал взятки».

Всё это, конечно, звучало бы очень убедительно, если бы не последовавшая за этим попытка сместить генерала ФСБ. Ведь, по логике, куда, как не в ФСБ, следовало жаловаться Крану и его соучастникам на непомерные аппетиты чиновника?

Читайте также: Адвокат: в деле Хорошавина нет знаменитой ручки за 36 миллионов рублей

Впрочем, ювелирных украшений в деле и без «бриллиантовой ручки» великое множество — общим количеством 195 экземпляров и общей стоимостью более 600 млн рублей.

В ходе следствия суд арестовал и имущество Хорошавина и его семьи — четыре квартиры, шесть автомобилей, жилой дом, нежилые помещения, земельные участки.

Напомним, Александра Хорошавина и его соучастников обвиняют в том, что в 2009 году они создали организованную преступную группу (ОПГ). С 2009 по 2015 год эта ОПГ получала взятки от крупных бизнесменов за покровительство. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 522 млн рублей.

Правда, в ходе судебного процесса государственное обвинение отказалось от эпизода с одним из ключевых свидетелей — крупным сахалинским рыбопромышленником Анатолием Осадчим.

Осадчий сообщал следствию о том, что получал предложения от Сергея Карепкина о даче взятки Хорошавину за право ловить рыбу на сахалинских реках. Но ещё в ходе следствия стало ясно, что рыбопромышленник говорит неправду — на реках, о которых он вел речь, рыбу в указанный период даже не ловили. А официальная зарплата самого Осадчего в указанных им фирмах была 8 тыс. рублей. Откуда деньги на огромные взятки? Наверное, оттуда же, откуда 75 млн рублей у депутата облдумы Юрия Цоя?

Читайте также: Адвокаты Хорошавина не доверяют свидетелю: «Время отвечать за свои слова»

Между тем многие странности этого дела на суровость приговора не повлияли.

Вовсе не хочется сказать, что Александр Хорошавин и его соучастники — невинные жертвы. Просто в этом деле, по мнению многих сахалинцев, судили не так, не тех, не за то…

Если бы судили, например, за покупку пассажирского теплохода «Поларис», на который в общей сложности областной бюджет совершенно бездарно ухлопал 850 млн рублей, это было бы понятно. Но купленный за безумные деньги — 140 млн — рублей плавучий «гроб» 50-летнего возраста, который теперь подлежит утилизации, дабы не проедал деньги в дорогущих иностранных ремонтах, в уголовном деле даже не рассматривался.

От того и реакция сахалинцев на приговор, мягко говоря, неоднозначна.

Есть такие, кто поддерживает решение судьи Елены Поликиной.

«Отлично!»

"Те, кто сегодня возмущен приговором, наверное, это сторонники Хорошавина, те, кто был близок к нему и грабил остров наш. А с посадкой Хорошавина они просто потеряли подход к «корыту». Откройте глаза и посмотрите — сколько сделал всего за два года новый губернатор! И тогда поймёте, что мог бы сделать, но не сделал Хорошавин, который сегодня по заслугам получил 13 лет!»

«По крайней мере в ближайшие 13 лет воровать не будет. Хоть в этом смысле судья помогла обществу. Жаль, что нет широкой метлы репрессий против системы жуликов и воров. Там посадили, тут посадили — общая картина не меняется», — пишут в социальных сетях одни сахалинцы.

«Это не правосудие, а кривосудие!»

«Я не понимаю нашего правосудия — как можно штрафовать на такие суммы? У них все конфисковали, они их никогда не выплатят!»

«Мне стыдно за правосудие, за Сахалин, за страну, в которой это все происходят».

«У суда не вызывает сомнений наличие у Хорошавина, Карепкина, Икрамова признаков ОПГ» — это из приговора. А наличие признаков ОПГ у всех этих свидетелей-взяткодателей у суда сомнения вызывает?! Они что, не участвовали в распиле денег от заказов? Они же все имели с этого, и молчали бы до сих пор, если бы не прижали! Пусть остаются на свободе, но они должны быть лишены права занимать руководящие должности и быть депутатами!» — пишут другие сахалинцы.

«Одно я понял: попасть в жернова системы, способной осудить за взятки, и не показать денег, согласной поверить в деятельное раскаяние взяточников, построивших на дружбе с властью свое благосостояние, сегодня может любой. И доказывать ничего не придется. Пришли за губернатором — придут и за сантехником. И дело тут даже не в том, воровал он или не воровал. Дело в том, как сказал известный персонаж, «что ты выбираешь — правду или свободу».

«Одно то, с каким завидным постоянством отклонялись ходатайства защиты, просто потому, что их нужно было отклонять, говорит о многом», — написали журналисты регионального ИА «Сахалин. Инфо».

Между тем стало известно, что защита Александра Хорошавина и других приговоренных к длительным срокам экс-чиновников намерена дойти до Верховного суда России.

Так, адвокат Андрея Икрамова Юрий Сюзюмов намерен дойти до ВС РФ, а, если понадобится, до Европейского суда по правам человека.

Защитник Сергея Карепкина Игорь Янчук по-прежнему уверен, что вина его подзащитного не доказана и он должен быть оправдан. И также намерен дойти до высших инстанций.

Адвокат Александра Хорошавина Ольга Артюхова никаких комментариев не давала. Но изначально было известно, что Артюхова не надеется на оправдательный приговор и заранее готовилась к апелляции.

Читайте также: От Дагестана до Сахалина: «варяги не нужны, коррупцию поборем сами?»

Как сообщало ИА REGNUM, дело экс-губернатора Сахалина и бывших высокопоставленных чиновников его правительства слушалось год, в общей сложности обвиняемые провели под стражей почти три года. Процесс вызвал столь бурную реакцию на Сахалине, что изначально даже звучали предложения перенести процесс в Москву, однако против этого выступили и представители подсудимых, и общественность.

Читайте развитие сюжета: СКР: В коллекции Хорошавина насчитывалось 195 экземпляров дорогих часов