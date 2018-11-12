В Цирке Никулина прокомментировали нападение леопарда на девочку

Москва, , 01:51 — REGNUM Руководитель пресс-центра Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин прокомментировал нападение леопарда на четырехлетнюю девочку в холле учреждения. Причастные сотрудники цирка получили строгие выговоры, рассказал он РЕН ТВ.

Инцидент произошел рядом с гардеробом, где дети раздевались перед экскурсией по цирку. Дрессировщик вел леопарда, а ассистент отстранял детей, отметил внук знаменитого артиста Юрия Никулина.

Хищник бросился на девочку, так как та сделала резкое движение, и вцепился ей в свитер. Дрессировщик немедленно отреагировал и увел зверя от ребенка.

Сопровождавшие ребенка взрослые отказались от медицинской помощи, сказав, что с девочкой всё в порядке. Дрессировщик и ассистент получили строгий выговор, подчеркнул Никулин.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка, на которую напал леопард, испугалась, её одежда была порвана, а на шее осталась царапина. Дрессировщица Марица Запашная отметила, что ответственность за инцидент лежит на сопровождавшем хищника сотруднике цирка.

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