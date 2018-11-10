«Хоть ты сдохни, не дам»: на Кубани врач отказал пациентке в инсулине

Северский район, Краснодарский край, , 17:12 — REGNUM В одной из больниц Краснодарского края врач в грубой форме отказала пациентке, у которой истощились запасы инсулина, выписать препарат. Видео появилось в сети 10 ноября. На данный момент врач уже уволена.

На кадрах видео видно, что девушка, пришедшая на прием вне записи, просит выписать ей инсулин, сообщая о том, что препарат ей нужен срочно. Врач ей предлагает прийти в другой день, по предварительной записи, при этом сопровождает отказ комментарием: «Хоть ты сдохни, не дам».

По информации «Кубанских новостей», инцидент произошел в Северской центральной районной больнице. Врач на данный момент уволена. СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе СКР возбудил уголовное дело после того, как в одной из воронежских больниц 89-летней пациентке ампутировали обе ноги: врачи утверждают, что пациентке необходима была ампутация обеих ног, которую, в связи с возрастом, провели поэтапно, сын женщины заявил, что сначала его матери провели операцию на здоровой ноге, а затем исправили ошибку. Отметим, что главврач больницы также обратился с заявлением в правоохранительные органы, в связи с тем, что сын пациентки потребовал выплатить 5 млн рублей.