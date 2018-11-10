Жертвами наводнения в Иордании стали 11 человек

Петра, Иордания, , 11:39 — REGNUM Число жертв ливневых дождей в Иордании возросло до 11 человек. Соответствующее заявление сделал сегодня, 10 ноября, представитель правительства Иордании Джуман Гнеймат.

Напомним, циклон с сильнейшими осадками обрушился на регион Персидского залива и Аравийского полуострова. Сильные ливни прошли в Эр-Рияде, Кувейте, Джидде и священном городе Мекка.

Также внезапное наводнение от проливных дождей произошло в древнем городе Петра на юге Иордании. Сотни туристов были эвакуированы из Петры. Пострадали несколько десятков семей местных жителей. На данный момент известно об 11 жертвах наводнения, несколько человек числятся пропавшими без вести.

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