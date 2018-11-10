Пожар в «Ленте» в центре Петербурга локализован, пострадавших нет

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Пожар в гипермаркете «Лента» на Обводном канале Санкт-Петербурга локализован. Пострадавших при пожаре нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали 10 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар был локализован в 10:05 мск. В 10:53 мск его ранг снижен до №1БИС. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, пожар в одноэтажном здании гипермаркета начался около 08:30 мск. на набережной Обводного канала, дом 118 корпус 7 (Адмиралтейский район).

Площадь пожара составила 4800 кв.метров. Было эвакуировано 100 человек. Борьбой с огнем занимаются 54 пожарных и 12 единиц техники.

«О причинах пожара говорить пока рано», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Отметим, что этот гипермаркет — один из немногих, находящихся в исторической части Санкт-Петербурга. Он построен вблизи станции метро «Балтийская». Режим работы — круглосуточно. В гипермаркете 42 кассовых аппарата, он имеет 420 парковочных мест.

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