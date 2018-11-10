В интернете появилось видео пыльной бури, накрывшей австралийский город

Канберра, , 09:22 — REGNUM Видео, на котором запечатлена пыльная буря, окрасившая небо в красный цвет и накрывшая небольшой городок Уайт Клифс в Австралии, выложил 10 ноября на сайте популярного видеохостинга Youtube житель Австралии.

Как рассказал автор видео, буря накрыла Уайт Клифс ещё 6 ноября и когда она утихла, все вокруг было покрыто пылью. «Пыль была даже в домах», — сообщил автор и отметил, что от сильного ветра пострадало большое количество построек.

При этом он считает, что, учитывая «серьезность ситуации», жителям городка ещё повезло, что он не понесли больший ущерб.

Отметим, высота пыльной бури, возникающей при сильном ветре и сухой поверхности почвы, может достигать до нескольких десятков метров.