Причиной крушения судна у берегов Камчатки могло стать смещение груза

Петропавловск-Камчатский, , 08:14 — REGNUM Затопление судна «Анатолий Крашенинников» у берегов Камчатки могло произойти из-за смещения груза в результате шторма, сообщил журналистам 10 ноября заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

По словам чиновника, версия о том, что в результате смещения груза во время шторма судно накренилось и произошло его опрокидывание, в настоящий момент рассматривается следствием как основная.

«Однако окончательные причины происшествия станут известны после того, как свои расследования проведут компетентные органы», — подчеркнул Сергей Хабаров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС сообщило о том, что воздушные поиски трех пропавших членов экипажа плашкоута «Анатолий Крашенинников», продолжавшиеся в течение 5 часов, прекращены из-за того, что поисковый вертолет израсходовал запас топлива.