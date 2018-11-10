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Причиной крушения судна у берегов Камчатки могло стать смещение груза

Происшествия

Эта версия в настоящий момент рассматривается следствием как основная

Петропавловск-Камчатский, 10 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  Затопление судна «Анатолий Крашенинников» у берегов Камчатки могло произойти из-за смещения груза в результате шторма, сообщил журналистам 10 ноября заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

По словам чиновника, версия о том, что в результате смещения груза во время шторма судно накренилось и произошло его опрокидывание, в настоящий момент рассматривается следствием как основная.

«Однако окончательные причины происшествия станут известны после того, как свои расследования проведут компетентные органы», — подчеркнул Сергей Хабаров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС сообщило о том, что воздушные поиски трех пропавших членов экипажа плашкоута «Анатолий Крашенинников», продолжавшиеся в течение 5 часов, прекращены из-за того, что поисковый вертолет израсходовал запас топлива.

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