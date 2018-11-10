Поиск пропавших членов экипажа «Анатолия Крашенинникова» приостановлен

Петропавловск-Камчатский, , 08:01 — REGNUM Воздушный поиск троих без вести пропавших членов затонувшего на Камчатке судна «Анатолий Крашенинников» приостановлен по причине заканчивающегося у вертолета запаса топлива, сообщает 10 ноября пресс-служба МЧС.

В сообщении говорится, что после пяти часов поиска вертолет Ми-8, с находящимися на его борту сотрудниками полиции и МЧС, израсходовал топливо и возвращается в город Елизово. Никто из пропавших не обнаружен.

Решение о продолжении поисков будет принято 11 ноября, исходя из погодных условий ввиду того, что в настоящее время к месту крушения «Анатолия Крашенинникова» приближается мощный циклон.

При этом наземные поиски пропавших без вести членов экипажа судна продолжаются. Этот поиск ведут семь сотрудников Кроноцкого заповедника, и он будет продолжен до наступления темного времени суток. На данный момент поисковые группы осмотрели до 20 км береговой линии. Решение о продолжении наземного поиска также предполагается принять 11 ноября.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября недалеко от мыса Лопатка в Камчатском крае затонул плашкоут «Анатолий Крашенниников» с 13 членами экипажа на борту. Десять человек были спасены экипажем плавбазы «Дальмос», трое — числятся пропавшими без вести. По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.