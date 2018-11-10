Трамп ввел в Калифорнии режим ЧС из-за лесных пожаров

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за сильных лесных пожаров. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает телеканал АВС.

Трамп дал распоряжение предоставить федеральную помощь властям Калифорнии, где площадь лесных пожаров составила 362 кв. км. На данный момент огнем разрушены около 7 тыс. построек, большая часть которых — жилые дома.

На данный момент около 250 тыс. человек покинули свои жилища из-за угрозы огня. Число жертв пожаров возросло до девяти человек. Шериф округа Бьютт Кори Хонеа рассказал, что несколько тел погибших были найдены в сгоревших автомобилях, остальные — рядом с жилыми домами.

Все погибшие были найдены в районе города Парадайс. Этот населенный пункт, в котором проживают 27 тыс. человек сильнее всего пострадал от огня. Большая часть жителей эвакуирована.