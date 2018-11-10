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Возбуждено уголовное дело после гибели людей при пожаре в Мурино

Происшествия

Осмотр места происшествия следователи уже провели

п. Мурино, Ленинградская область, 10 ноября 2018, 05:25 — REGNUM  Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» — по факту гибели пяти человек при пожаре в Мурино, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сотрудники СК РФ совместно с криминалистами провели осмотр места происшествия. В настоящее время они проводят другие следственные мероприятия, которые должны установить все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 ноября в поселке Мурино Всеволжского района Ленобласти произошел пожар в здании шиномонтажа. В результате пожара погибли пять человек, еще двое пострадали и находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Ленинградской области высказала соболезнования родным и близким пострадавших при пожаре. Также представители власти высказали уверенность, что следствие выяснит все обстоятельства случившегося, а виновники трагедии будут наказаны.

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