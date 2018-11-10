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В Москве на стройке погиб рабочий

Происшествия

Трагедия произошла в проезде Стройкомбината

Москва, 10 ноября 2018, 04:33 — REGNUM  Полуторатонная конструкция обрушилась на рабочего в проезде Стройкомбината на западе Москвы, передает телекомпания РЕН-ТВ.

По данным других СМИ, на него с четырехметровой высоты свалилась строительная люлька, а также плита массой полтонны. Рабочий скончался от полученных травм. На место выехали следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Москве в Газетном переулке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве пятеро рабочих упали со строительных лесов

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Происшествия на стройках
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