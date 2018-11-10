В греческом городе обрушился автомобильный мост

Афины , , 03:44 — REGNUM В городе Кавала в Греции обрушился автомобильный мост, по которому ехали машины, сообщает греческое издание Kathimerini.

Сообщается, что у моста обрушились несколько плит, общая протяженность разрушения составила около 15 метров. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль и автокран оказались в месте повреждения пролетов. Автомобили получили лишь незначительные повреждения.

По данным телеканала ERT, обрушение произошло из-за заехавшего на мост автокрана массой 50 тонн. Отмечается, что мост не был рассчитан на подобный вес.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Нефтеюганском районе Югры рухнул автомобильный мост. В результате обрушения моста погибли два человека, еще семеро получили травмы. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего.