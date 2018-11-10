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В провинции Фарах убито 30 солдат сил безопасности Афганистана

Происшествия

Солдаты сил безопасности и обороны были убиты в результате скоординированной атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В провинции Фарах убито 30 солдат сил безопасности Афганистана
Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР
Убитый солдат

Фарах, Афганистан, 10 ноября 2018, 11:12 — REGNUM  В результате скоординированного нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) было убито по меньшей мере 30 солдат сил безопасности и обороны Афганистана, еще 20 человек было взято в плен.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», целью нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал уезд Кала-и-Ках провинции Фарах.

Согласно некоторым источникам в провинции, всего около 60 солдат сил безопасности и обороны были окружены боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторым солдатам удалось сбежать, но большинство было убито или взято в плен.

Силы безопасности и обороны Афганистана в провинции Фарах несколько раз запрашивали подкрепление, однако правительство так и не отправило дополнительные силы в провинцию.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также понесли серьезные потери, но точные цифры до сих пор неизвестны.

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Зарубежная хроника
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