Фарах, Афганистан, , 11:12 — REGNUM В результате скоординированного нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) было убито по меньшей мере 30 солдат сил безопасности и обороны Афганистана, еще 20 человек было взято в плен.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», целью нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал уезд Кала-и-Ках провинции Фарах.

Согласно некоторым источникам в провинции, всего около 60 солдат сил безопасности и обороны были окружены боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторым солдатам удалось сбежать, но большинство было убито или взято в плен.

Силы безопасности и обороны Афганистана в провинции Фарах несколько раз запрашивали подкрепление, однако правительство так и не отправило дополнительные силы в провинцию.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также понесли серьезные потери, но точные цифры до сих пор неизвестны.