Как такое возможно? – депутат Госдумы о ситуации в воронежской ГКБ № 3

Москва, , 13:13 — REGNUM Кроме информации о жалобах пациентки, главный врач ничего не представил в подтверждение своих слов, считает член комитета Госдумы РФ по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный (КПРФ). Об этом парламентарий заявил 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент, произошедший в БУЗ Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница № 3».

«Как хирургу, в прошлом выполнившему полторы-две сотни операций, мне трудно представить, что такая ситуация в принципе возможна, — признался он. — Здесь много неизвестных: состояние сосудов, консилиум. Скорее всего, речь идёт об объективизации картины, которой нет. Кроме жалоб пациента, главный врач ничего в итоге в подтверждение слов о необходимости операции привести не смог. Если речь идёт о калечащей операции, должны быть необходимые анализы, необходимые обследования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже в связи с ампутацией здоровой ноги 89-летней женщине в больнице возбуждено уголовное дело. С жалобой на действия врачей к правоохранителям обратился сын пожилой женщины. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Елены Мануковской, по заявлению сына потерпевшей 89-летней женщины, 4 ноября её экстренно госпитализировали в БУЗ Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница № 3», где провели операцию по ампутации ноги. Однако после проведения операции выяснилось, что женщине по ошибке ампутировали здоровую ногу.

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