Калифорния: неизвестный открыл огонь в баре. Есть пострадавшие

Таузанд-Окс, США, , 11:14 — REGNUM Несколько десятков человек получили огнестрельные ранения в результате перестрелки в одном из баров калифорнийского города Таузанд-Окс, сообщает американский телеканал CBS.

Инцидент произошел около 11:30 часов вечера 7 ноября. По информации местных СМИ, неизвестный вошел в заведение Borderline Bar & Grill и открыл огонь по собравшимся. Насколько серьезные ранения получили посетители, на данный момент не указывается.

По некоторой информации, нападавший сам был ранен. Ранения также получил один сотрудник полиции. Как сообщают местные СМИ, в общей сложности пострадали от 11 до 20 человек.