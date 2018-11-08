В Екатеринбурге десятки домов остаются без тепла из-за аварии

Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В Екатеринбурге десятки домов в микрорайоне Уралмаш остаются без теплоснабжения. Авария на теплотрассе произошла ночью 8 ноября.

По данным местных изданий, жители микрорайона стали сообщать в социальных сетях о том, что в квартирах остывают батареи и пропала горячая вода. В экстренных службах подтвердили факт повреждения тепломагистрали в районе улиц Победы и Индустрии, уточнив, что специалисты приступили к устранению аварии и планируют завершить работы после полудня.

В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что на период ремонтных отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами, а температура подаваемой воды составит порядка плюс 50-ти градусов.

«Энергокомпания обращает внимание, что температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной», — отметили в пресс-службе компании.

Завершение работ и подача горячей воды и теплоснабжения в штатном режиме запланировано на 12:30 по местному времени (10:30 по мск).