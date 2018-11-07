Авиакатастрофа в Индонезии: обнаружена кабина пилота

Караванг, Индонезия, , 16:10 — REGNUM Командир поискового корабля, полковник морской пехоты Иссварто заявил, что в водах Караванга обнаружена кабина пилота самолета Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews.

Основываясь на сообщениях дайверов, кабина пилота полностью разрушена.

«Кабина была полностью разрушена, одни обломки, если её начать поднимать, она будет повреждена еще больше», — заявил Иссварто.

Сообщается, что решение о том, будет ли кабина поднята на поверхность или нет, еще не принято.

Командир поискового корабля также подчеркнул, что сегодня, 7 ноября, его команда не обнаружила останки жертв катастрофы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй двигатель самолета Lion Air JT 610, который разбился в водах Караванга, Западная Ява, 29 октября 2018 года, был передан специалистам.

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