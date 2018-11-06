В немецком Хемнице эвакуированы здания из-за сообщений о бомбе

Хемниц, Германия, , 21:42 — REGNUM В ФРГ, в земле Саксония, полицейские патрули оцепили один из районов немецкого города Хемниц после телефонного сообщения о возможном взрыве, сообщает 6 ноября газета Bild.

По предварительной информации, приведенной изданием, в 18:23 мск неизвестный позвонил в полицию через уличный телефон и заявил о взрыве, подготовленном в одном из районов города.

Полицийские оцепили указанный район, а также эвакуировали людей из нескольких зданий.

Сообщений об обнаружении взрывного устройства пока нет.

Отмечается, что подобный случай в Хемнице уже происходил 1 ноября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хемнице проходили акции протеста местных жителей, начавшиеся после убийства, совершенного мигрантами с Ближнего Востока.

Полиция арестовала нескольких представителей крайне правых и неонацистских групп, пытавшихся использовать эти протесты в своих интересах.

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