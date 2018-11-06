Свидетель обнаружен мертвым в здании суда в немецком Киле

Киль, Германия, , 15:32 — REGNUM 70-летний житель города немецкого Киль должен был дать показания в местном суде, выступив в роли свидетеля на судебном разбирательстве по уголовному делу. 29 октября он явился в здание суда для этой цели и бесследно исчез, передает телеканал N-TV.

Из-за исчезновения свидетеля судья принял решение прервать слушания. С мужчиной тщетно пытались связаться по телефону.

Судьба пропавшего выяснилась в праздничный день — День реформации, отмечаемый 31 октября. Заведующий хозяйством обратил внимание, что дверца одной из кабинок туалета приоткрыта.

Свидетель был обнаружен мертвым в сидячем положении, сообщила пресс-секретарь суда. Предположительно, мужчина скончался от инфаркта.