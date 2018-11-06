Землетрясение в 5,3 баллов потрясло индонезийский Сулавеси

Манадо, Индонезия, , 10:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера потрясло юго-западную часть островов Сангихе, провинция Северный Сулавеси, 6 ноября, в 9 утра по местному времени, сообщает Antaranews.

Сообщается, что очаг землетрясения находится в море на глубине 10 км и примерно в 21 км к юго-западу от островов Сангихе.

По данным индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики, это землетрясение не вызовет цунами.

Издание отмечает, что толчки ощущались в близлежащих домах. Это привело к трещинам в стенах, дверях и окнах, а также к разбитой посуде.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара. Последнее землетрясение магнитудой 6 баллов было зафиксировано вблизи островов Сангихе в июле 2018 года.