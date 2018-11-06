Авиакатастрофа в Индонезии: известны первые результаты расследования

Джакарта, , 09:49 — REGNUM Руководитель индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно рассказал о результатах промежуточного расследования падения самолета Lion Air JT 610, сообщает 6 ноября Tribunnews.

Согласно промежуточному расследованию, фюзеляж самолета не пострадал в воздухе, а разбился в результате сильного удара о поверхность воды. Фрагменты самолета были разбросаны по поверхности морской воды, занимая площадь 250 на 250 метров.

Соерджанто Таджахоно заявил, что самолет вошел в контакт с водой с включенным мотором. Этот вывод сделан на основе авиационного двигателя, который был успешно поднят с морского дна. Структура турбины и компрессор разрушены.

«Это означает, что проблем с двигателем не было», — подчеркнул Соерджанто Таджахоно.

Тем не менее, второй бортовой самописец, который содержал данные о переговорах экипажа с диспетчером, еще не найден.

«В течение следующего месяца индонезийский комитет по обеспечению безопасности на транспорте опубликует первоначальный отчет в виде фактических данных. В настоящее время идет расследование», — заключил глава комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийское национальное агентство по поиску и оказанию помощи отметило, что за восемь дней поисково-спасательной операции были обнаружены останки 164 человек, погибших в авиакатастрофе Lion Air JT 610.

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