Вандалы устроили беспредел в 20 городах Франции в ночь на 1 ноября

Париж, , 14:02 — REGNUM В ночь на 1 ноября по случаю Хеллоуина в более чем 20 городах Франции произошли беспорядки, пишет газета ABC.

В эту ночь в пригородах Парижа и других крупных городов камни летели в окна домов и в полицейских. Уже десятилетие во Франции существует малоприятная традиция: в хеллоуинскую ночь хулиганы сжигают автомобили и устраивают акции вандализма. В этом году по всей стране пострадали сотни машин.

Власти Франции направили 15 тыс. полицейских для борьбы с ожидаемыми беспорядками. «Урожай» задержанных превысил сто человек.

Лидером по числу задержаний и инцидентов стал Лион, третий по величине город Франции. К полуночи полиция задержала более 50 молодых людей за битье окон, поджоги, вандализм и другие противоправные действия.