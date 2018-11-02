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Вандалы устроили беспредел в 20 городах Франции в ночь на 1 ноября

Происшествия

Против уже «традиционных» хеллоуинских беспорядков власти развернули 15 тыс. полицейских

Париж, 2 ноября 2018, 14:02 — REGNUM  В ночь на 1 ноября по случаю Хеллоуина в более чем 20 городах Франции произошли беспорядки, пишет газета ABC.

В эту ночь в пригородах Парижа и других крупных городов камни летели в окна домов и в полицейских. Уже десятилетие во Франции существует малоприятная традиция: в хеллоуинскую ночь хулиганы сжигают автомобили и устраивают акции вандализма. В этом году по всей стране пострадали сотни машин.

Власти Франции направили 15 тыс. полицейских для борьбы с ожидаемыми беспорядками. «Урожай» задержанных превысил сто человек.

Лидером по числу задержаний и инцидентов стал Лион, третий по величине город Франции. К полуночи полиция задержала более 50 молодых людей за битье окон, поджоги, вандализм и другие противоправные действия.

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Политическая жизнь Франции
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