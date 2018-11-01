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В Алма-Ате произошел пожар на складах крупного торгового центра

Происшествия

Общая площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров

Алма-Ата, Казахстан, 1 ноября 2018, 15:59 — REGNUM  В Алма-Ате произошел пожар на складах у торгового центра «Адем». Место происшествия оцеплено полицейскими, доступ разрешен только сотрудникам экстренных служб. Помимо складских помещений пламя затронуло и кровлю административного здания. Общая площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров.

По данным департамента по ЧС, пожар начался в 13.41 по местному времени. В ликвидации пожара задействовано 78 человек личного состава и 21 единица техники. В 15.05 пожар был локализован. По данным Департамента, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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Пожары в учреждениях торговли
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