Авиакатастрофа в Индонезии: сильное подводное течение мешает дайверам

Караванг, Индонезия, , 11:36 — REGNUM Сильное подводное течение в водах Караванга, Западная Ява, мешает команде дайверов искать части корпуса самолета Lion Air, сообщает Antaranews.

«Я могу сдвинуться на 70−100 метров от точки погружения из-за быстрого подводного течения», — рассказал один из дайверов спасательного отряда в Караванге.

По словам дайвера, сильное течение также поднимает грязевой материал, под водой на расстоянии двух метров ничего не видно.

Издание отмечает, что течение также перемещает части самолета, всё это усложняет работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «черный ящик» самолета Lion Air JT 610 был найден на глубине 30 метров и уже передан в национальный комитет по безопасности транспорта для исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакатастрофа в Индонезии: звукозаписывающее устройство пока не найдено