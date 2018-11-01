Авиакатастрофа в Индонезии: звукозаписывающее устройство пока не найдено

Джакарта, , 11:11 — REGNUM Руководитель индонезийского национального агентства по поиску и оказанию помощи Мухамад Сяуги заявил, что на глубине был обнаружен регистратор полетных данных Lion Air JT 610, сообщает Harian Metro.

«Мы нашли только часть «черного ящика», звукозаписывающее устройство еще не найдено», — заявил он.

Мухамад Сяуги отметил, что регистратор полетных данных был найден в 500 метрах от того места, где согласно координатам, самолет исчез с радара.

На борту воздушного судна находится два регистратора. Один фиксирует и хранит данные о полете (высота, скорость, курс), а второй записывает переговоры пилота с диспетчером и все звуки в кабине пилота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители американской корпорации Boeing прибыли в Индонезию для расшифровки бортового самописца потерпевшего крушение самолета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезию для расшифровки «чёрного ящика» прибыли сотрудники Boeing

Читайте развитие сюжета: Авиакатастрофа в Индонезии: сильное подводное течение мешает дайверам