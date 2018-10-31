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Турецкие военные убили двух членов Отрядов народной самообороны

Происшествия

Власти Турции считают ополченцев террористами

Анкара, 31 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Вооруженные силы Турции убили в Сирии четырех членов Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, сообщает 31 октября Anadolu.

Власти Турции считают ополченцев террористами за их связь с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

За десятилетия противостояния между РПК и правительственными войсками погибли по меньшей мере 40 тыс. человек, включая женщин и детей.

Читайте ранее в этом сюжете: На сирийско-турецкой границе задержан член Отрядов народной самообороны

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