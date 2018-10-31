«Весь микрорайон заволокло дымом!»: в Ростове-на-Дону горел рынок «Фортуна»

Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошёл пожар на рынке «Фортуна». Об инциденте первыми сообщили в социальных сетях очевидцы.

«Из-за пожара на рынке «Фортуна» всю Левенцовку (микрорайон Левенцовский) заволокло густым дымом», — написали интернет-пользователи.

«Пожарные потушили пожар на рынке «Фортуна». Сгорели два павильона со строительными товарами. Дым и вонь были на всю Левенцовку», — отметили горожане.

Позже появилась информация от пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ростовской области, согласно которой возгорание произошло 30 октября по переулку Гарнизонный около 20:00.

«Горели ларьки на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Локализация в 20:44 (мск). Ликвидация в 21:00 (мск)», — уточнили в ведомстве.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 32 человека и восемь единиц техники.