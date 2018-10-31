В Ленинградской области на озере Самро при опрокидывании лодки погибли люди

Санкт-Петербург, , 05:26 — REGNUM Тела двух погибших в результате опрокидывания лодки на озере Самро были обнаружены спасателями, сообщает пресс-служба МЧС Ленобласти.

Сообщается, в лодке находилось три человека, однако в настоящее время обнаружены тела лишь двух погибших. Поиски третьего человека продолжаются. Также сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Приморском крае на озере Ханка перевернулась лодка с четырьмя людьми. В результате происшествия двум мужчинам удалось спастись. Тело третьего спасатели обнаружили при исследовании берега, четвертого пострадавшего пока не нашли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками