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В Ленинградской области на озере Самро при опрокидывании лодки погибли люди

Происшествия

Спасатели обнаружили тела двух погибших

Санкт-Петербург, 31 октября 2018, 05:26 — REGNUM  Тела двух погибших в результате опрокидывания лодки на озере Самро были обнаружены спасателями, сообщает пресс-служба МЧС Ленобласти.

Сообщается, в лодке находилось три человека, однако в настоящее время обнаружены тела лишь двух погибших. Поиски третьего человека продолжаются. Также сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Приморском крае на озере Ханка перевернулась лодка с четырьмя людьми. В результате происшествия двум мужчинам удалось спастись. Тело третьего спасатели обнаружили при исследовании берега, четвертого пострадавшего пока не нашли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

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Происшествия на воде
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