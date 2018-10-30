Созданные мусульманами группы собрали $140 тыс. для семей убитых в синагоге

Питтсбург, США, , 18:02 — REGNUM Две созданные американскими мусульманами группы собрали в интернете средства для семей жертв смертельной стрельбы в питтсбургской синагоге; всего за двое суток было собрано более $140 000 долларов, сообщает CBS.

Деньги пожертвовали порядка 3600 человек, часть средств уже направляется семьям жертв, и организаторы говорят, что надеются покрыть расходы на похороны всех 11 убитых. Сбор средств был совместным усилием групп Celebrate Mercy и MPower Change, изначальной планкой была сумма в $25 000, но после того, как ее собрали всего за шесть часов, планку повысили — а затем и снова. В MPower Change пояснили, что это было задумано как жест солидарности: они хотели дать нечто большее, чем просто мысли и молитвы.

Первый трансфер был сделан вчера — организаторы перевели $25 000 через PayPal в Исламский центр Питтсбурга для семей жертв стрельбы в синагоге «Древо жизни». По словам Тарека Эль-Мессиди, основателя Celebrate Mercy, делать это нужно быстро, так как в иудейской традиции похороны совершаются сразу, и потому помощь в покрытии соответствующих расходов является приоритетной. Группа надеется покрыть все расходы на похороны каждой из жертв.

Напомним, жертвой стрельбы в синагоге Питтсбурга, штат Пенсильвания, стали 11 человек. Самой младшей жертве было 54 года, самой старшей — 97 лет.