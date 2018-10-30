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Ураган в итальянском Рапалло уничтожил яхту сына Сильвио Берлускони

Происшествия

Во время шторма множество дорогих яхт разбилось о берег

Рапалло, Италия, 30 октября 2018, 15:37 — REGNUM  В результате шторма в Генуэзском заливе была серьезно повреждена яхта, принадлежащая сыну бывшего премьер-министра Италии Сильвио БерлускониПьеру Сильвио. Об этом 30 октября пишет газета Heute со ссылкой на итальянские средства массовой информации.

Самые сильные за последние 50 лет штормы обрушились на лигурийское побережье Италии. В порту города Рапалло непогода уничтожила многочисленные роскошные яхты, выбросив их на берег. Среди них — 37-метровая яхта Пьера Сильвио Берлускони. Ее ориентировочная стоимость — от €5 млн до €6 млн.

Непогода также оставила без электричества 22 тыс. домов в Лигурии. Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара стихии в Италии погибли по меньшей мере 9 человек. Еще десятки людей получили ранения.

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Ураганы, шторма, бури
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