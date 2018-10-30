Ураган в итальянском Рапалло уничтожил яхту сына Сильвио Берлускони

Рапалло, Италия, , 15:37 — REGNUM В результате шторма в Генуэзском заливе была серьезно повреждена яхта, принадлежащая сыну бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони — Пьеру Сильвио. Об этом 30 октября пишет газета Heute со ссылкой на итальянские средства массовой информации.

Самые сильные за последние 50 лет штормы обрушились на лигурийское побережье Италии. В порту города Рапалло непогода уничтожила многочисленные роскошные яхты, выбросив их на берег. Среди них — 37-метровая яхта Пьера Сильвио Берлускони. Ее ориентировочная стоимость — от €5 млн до €6 млн.

Непогода также оставила без электричества 22 тыс. домов в Лигурии. Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара стихии в Италии погибли по меньшей мере 9 человек. Еще десятки людей получили ранения.

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