Бывший санитар признался в 100 убийствах пациентов немецких больниц

Ольденбург , Германия, , 15:18 — REGNUM В Германии бывший санитар перед судом признался в убийстве ста своих пациентов, пишет газета Heute 30 октября.

41-летнему Нильсу Хёгелю в суде Ольденбурга (Нижняя Саксония) был задан вопрос: действительно ли он совершил те 100 убийств, которые ему приписывает сторона обвинения.

«Да, это так, — ответил обвиняемый. — То, что было допущено [обвинением], также правда».

Жертвами Хёгеля стали по крайней мере сто беззащитных человек в возрасте от 34 до 96 лет. Он работал санитаром в больницах Ольденбурга и Дельменхорста с 1999 по 2005 годы. В июне 2005 года коллеги застали его за подозрительными манипуляциями со шприцевым насосом, после чего полиция занялась странным ростом смертей в клиниках, число которых удвоилось во время работы Нильса Хёгеля.