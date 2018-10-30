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В селе под Красноярском двое мужчин пытались украсть водонапорную башню

Происшествия

На месте происшествия полицейские обнаружили мужчин, с помощью газорезного устройства распиливающих на металлические куски конструкцию водоснабжения

Красноярск, 30 октября 2018, 10:44 — REGNUM  В Канском районе Красноярского края двое жителей села Рудяное задержаны при попытке разрезать конструкцию не эксплуатируемой водонапорной башни. Об этом сообщает 30 октября пресс-служба краевого ГУ МВД РФ.

Отмечается, что стражи порядка «по горячим следам» задержали подозреваемых в попытке хищения принадлежащего сельскому предприятию имущества.

«На месте происшествия полицейские обнаружили двоих мужчин, которые с помощью газорезного устройства распиливали на металлические куски конструкцию водоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что подозреваемые 1989 и 1986 года рождения, попытались скрыться, но были задержаны. Сообщается, что в отношении злоумышленников возбуждено уголовно дело.

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